(CercleFinance.com) - Rolls-Royce rejoint la 'Coalition pour l'énergie de demain', une initiative lancée en 2019 rassemblant de nombreux industriels en faveur du développement des énergies et technologies d'avenir.



Outre Rolls-Royce, Air Liquide et le Groupe Kuehne+Nagel rejoignent aussi la Coalition, jusqu'alors formée par Airbus, AWS, Bureau Veritas, Carrefour, Cluster Maritime Français, CMA CGM Group, Crédit Agricole CIB, ENGIE, Faurecia, Michelin, PSA International, Schneider Electric, TotalEnergies et Wärtsilä.



'Les ambitions et les objectifs de la Coalition sont complémentaires de ceux récemment affichés par Rolls-Royce dans le cadre de son programme Net Zéro. Nous sommes convaincus que la collaboration est essentielle pour réaliser la transition vers un avenir sans carbone, et que c'est seulement en unissant nos forces que nous y parviendrons', a réagi Adam Morton - Directeur de la Technologie environnementale chez Rolls-Royce.



