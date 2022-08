Rolls-Royce : Protocole d'accord avec Malaysia Aviation Group

(CercleFinance.com) - Le Malaysia Aviation Group (MAG) a signé aujourd'hui des protocoles d'accord (MoU) avec Airbus, Rolls-Royce et Avolon pour l'acquisition de 20 nouveaux Airbus A330neo, propulsés exclusivement par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000.



Au total, 10 avions sont directement achetés à Airbus dans le cadre d'un accord de vente et de cession-bail avec Avolon, tandis que les 10 autres sont loués directement à Avolon.



Les avions devraient être livrés à MAG à partir du troisième trimestre de 2024 jusqu'en 2028.



En outre, le protocole d'accord comprend également l'achat de moteurs Trent 7000 de rechange et des services de maintenance des moteurs dans le cadre de l'accord Rolls-Royce TotalCare.



