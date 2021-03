Rolls-Royce : Propose un cours sur l'IA avec Code First Girls

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce va proposer un cours en ligne gratuit et ouvert à tous (MOOC) au sujet de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, a annoncé le constructeur britannique aujourd'hui.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son partenariat avec Code First Girls, un programme d'inclusion qui vise à garantir que des opportunités soient offertes aux femmes qui souhaitent se lancer dans le domaine de la technologie.



'Ce MOOC est un élément clé de notre partenariat avec Code First Girls et une indication supplémentaire de notre volonté, chez Rolls-Royce, à devenir le leader mondial des technologies industrielles', a souligné Manisha Mistry, directrice du portefeuille Culture numérique et collaborations chez Rolls-Royce.



'Ce cours donnera aux participants une brillante introduction à l'intelligence artificielle et à son importance dans des organisations telles que Rolls-Royce', a-t-elle ajouté.



