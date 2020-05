Rolls-Royce : Projet de coopération avec Daimler Truck

(CercleFinance.com) - Daimler Truck indique qu'il prévoit de coopérer avec Rolls-Royce sur des systèmes de pile à combustible stationnaires, comme générateurs électriques d'urgence neutres en émissions de CO2, pour des sites critiques tels que les centres de données.



Un accord complet de coopération est en préparation pour une signature prévue à la fin de l'année. Dans le cadre de ce partenariat, une co-entreprise entre Daimler Truck et Volvo Group sera chargée de fournir les piles à combustible.



Daimler, via son unité d'innovation Lab 1886, et Rolls-Royce Power Systems ont déjà convenu d'un projet pilote pour développer un démonstrateur de cette technologie, démonstrateur qui devrait entrer en activité vers la fin de cette année.



