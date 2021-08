Rolls-Royce : Projet d'investissement dans l'indiana

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a lancé un nouveau projet d'investissement majeur avec l'université de Purdue dans le comté de Tippecanoe de l'indiana aux Etats Unis. Cet investissement permettra de développer de nouvelles installations d'essai pour les moteurs à haute altitude et les moteurs électriques hybrides qui équiperont la prochaine génération d'avions militaires américains.



Rolls-Royce a déjà un partenariat depuis plusieurs décennies avec l'université de Purdue, pour mener ensemble des recherches aérospatiales. La société emploie des centaines d'ingénieurs de Purdue.



' Ce nouvel investissement vient compléter la modernisation récente des installations de Rolls-Royce à Indianapolis, et les nouvelles capacités d'essai pour soutenir la production de moteurs militaires ' indique le groupe.



