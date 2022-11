Rolls-Royce : Premiers mtu pour le supercalculateur saoudien

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir mis en service avec succès les six premiers mtu Kinetic PowerPacks pour sécuriser l'un des plus grands supercalculateurs au monde situé à l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST), en Arabie saoudite.



Le système d'alimentation sécurisé clé en main entièrement personnalisé est équipé d'accumulateurs d'énergie cinétique fournissant au centre de données une alimentation sans interruption.



La mise en service réussie des six premières unités marque une étape importante du projet vers la mise en service éventuelle de 12 mtu Kinetic PowerPacks au total qui ont été livrés pour la mise à niveau du centre de données de calcul scientifique de KAUST.



