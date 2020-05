Rolls-Royce : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce recule de 3,8% à Londres, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse directement de 'surperformance' à 'sous-performance' sur le titre du motoriste, avec un objectif de cours ramené de 1070 à 245 pence.



Le broker indique abaisse son hypothèse de free cash-flow à horizon 2024 d'environ 60%, à 0,8 milliard de livres sterling, et prévient que 'les risques sont orientés à la baisse' sur son nouvel objectif de cours, qui n'indique aucun potentiel de progression.



'En conséquence, Rolls-Royce est susceptible de sous-performer ses pairs européens comme Airbus, qui dispose à la fois d'un potentiel de progression sensible de son cours de Bourse et d'une exposition au marché plus attractif de l'avion à fuselage étroit', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer