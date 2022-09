Rolls Royce : Ouvre son académie du nucléaire

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce Submarines a ouvert ce matin les portes de sa nouvelle Nuclear Skills Academy à Derby. Près de 200 nouveaux apprentis de tous horizons ont afflué dans l'académie pour ce qui marque le début de leur carrière dans le nucléaire.



La Nuclear Skills Academy est la première du genre et vise à maintenir la capacité nucléaire au sein du programme de sous-marins du Royaume-Uni en créant un vivier de talents en début de carrière.



Basée à Derby, la Nuclear Skills Academy est soutenue par des experts de l'industrie et de l'éducation, notamment le Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre, le National College for Nuclear, l'université de Derby et le conseil municipal de Derby.



Avec plus de 1 200 candidats pour seulement 200 places pour l'année académique 2022-23, il a été difficile de sélectionner les candidats retenus.



Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, a déclaré : ' Avec la demande croissante d'énergie propre et avec nos contrats de sous-marins qui devraient nous soutenir jusqu'au siècle prochain, cela pourrait être un emploi à vie pour nos nouveaux apprentis. '



