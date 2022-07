Rolls-Royce : Obtient un financement pour capturer le CO2

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir obtenu 3 millions de livres sterling du gouvernement britannique afin de construire un système de démonstration DAC (Direct Air Capture). Selon le constructeur, ce système pourrait contribuer à limiter le réchauffement climatique sous 1,5°C en éliminant le CO2 de l'atmosphère.



Rolls-Royce avait bénéficié d'un premier financement de 250 000 £ en 2021, qui avait permis de concevoir le démonstrateur en partenariat avec l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO).



Ce DAC sera construit à Derby, au Royaume-Uni, est devrait être opérationnel en 2023. Il est annoncé comme étant capable d'éliminer plus de 100 tonnes de CO2 par an de l'atmosphère. Le CO2 sera alors stocké et pourra être recyclé.



L'objectif du Royaume-Uni est d'éliminer 25 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) il faudrait que 980 millions de tonnes par an soient éliminées dans le monde pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.



