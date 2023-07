Rolls-Royce : Objectifs annuels relevés, le titre s'envole

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé mercredi avoir relevé ses objectifs annuels après avoir largement dépassé les prévisions du consensus sur les six premiers mois de l'année.



Le constructeur britannique de moteurs d'avion et de turbines dit prévoir un bénéfice opérationnel courant compris entre 660 et 680 millions de livres sur le premier semestre, alors que le consensus ne visait que 328 millions.



Son flux de trésorerie disponible devrait quant à lui ressortir entre 340 et 360 millions de livres, une prévision là encore très supérieure au consensus qui n'attendait que 50 millions de livres.



'Notre plan de transformation pluriannuel a bien démarré, avec des progrès déjà évidents comme l'illustrent nos résultats meilleurs que prévu et notre relèvement d'objectifs annuels', s'est félicité Tufan Erginbilgic, le directeur général du groupe.



'En dépit d'un environnement externe difficile, tout particulièrement au vu des contraintes en termes d'approvisionnement, nous commençons à observer les effets de notre transformation dans toutes nos divisions', a-t-il ajouté.



En y ajoutant l'effet des réductions de coûts qu'il a engagées, le groupe prévoit de dégager un résultat opérationnel courant de 1,2 à 1,4 milliards de livres cette année, contre un consensus de 934 millions.



Le flux de trésorerie disponible est de son côté attendu entre 900 millions et un milliard de livres, alors que les analystes n'anticipaient que 732 millions jusqu'ici.



Suite à ces annonces, le titre Rolls-Royce s'envolait de 21% mercredi à la Bourse de Londres, signant de loin la plus forte progression de l'indice FTSE 100.



