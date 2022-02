Rolls-Royce : Modeste bénéfice en 2021

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce publie un chiffre d'affaires sous-jacent de 10,94 Mds£ au titre de l'exercice 2021, en recul d'environ 4% par rapport à l'exercice précédent (11,43 Mds£).



Le bénéfice opérationnel sous-jacent ressort toutefois à 414 M£, loin de la perte de 2 Mds£ enregistrée un an plus tôt.

Le constructeur britannique publie un bénéfice net sous-jacent de 10 M£ en 2021, après la perte de 4 Mds£ de l'année précédente. Le BPA sous-jacent ressort ainsi à 0,11p, contre -67,48p un an plus tôt.



Alors que l'impact de la pandémie s'atténue, Rolls-Royce anticipe 'une dynamique positive de sa performance financière en 2022' malgré les défis et les risques liés au rythme de la reprise du marché, à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à l'inflation.



'Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre, de faible à moyen', conclut la firme britannique.



Après l'annonce de ces résultats mitigés, le titre perdait plus de 15% à Londres.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.