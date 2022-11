Rolls-Royce : Mise en service de six mtu Kinetic PowerPacks

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la mise en service, avec succès, des six premiers mtu Kinetic PowerPacks visant à sécuriser l'un des plus grands supercalculateurs au monde, à l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) en Arabie saoudite.



Le système d'alimentation est équipé d'accumulateurs d'énergie cinétique à rotation dynamique, fournissant une alimentation sans interruption au centre de données de calcul scientifique de l'université, qui héberge le supercalculateur.



Pour Rolls-Royce, 'la mise en service réussie des six premières unités marque une étape importante du projet vers la mise en service éventuelle de 12 mtu Kinetic PowerPacks', prévue pour la mise à niveau du centre.



'Les mtu Kinetic PowerPacks sont des systèmes d'alimentation électrique sans interruption à la pointe de la technologie, conçus pour fonctionner dans des environnements extrêmes et offrant la plus grande fiabilité d'alimentation de secours pour les systèmes les plus critiques et essentiels' a déclaré Matthew Early, vice-président, Installations pour KAUST.



