Rolls-Royce : Londres va financer un réacteur lunaire

(CercleFinance.com) - L'Agence spatiale britannique a annoncé vendredi qu'elle allait verser une aide publique à Rolls-Royce afin que le motoriste développer un projet de réacteur nucléaire destiné à l'exploration lunaire.



L'équipementier va bénéficier d'un financement de 2,9 millions de livres sterling (environ 3,3 millions d'euros) en vue de concevoir un prototype de réacteur nucléaire pour module lunaire.



Cette décision fait suite à une première subvention de 249.000 livres qui lui avait été octroyée l'an dernier afin de financer une phase d'études.



'Les scientifiques et ingénieurs de Rolls-Royce travaillent sur un programme de micro-réacteur avec l'objectif de développer une technologie susceptible de fournir l'électricité nécessaire pour que les humains puissent livre et travailler sur la Lune', explique l'agence gouvernementale.



D'après elle, l'énergie nucléaire présenterait l'avantage d'accroître significativement la durée des futures missions lunaires.



Rolls-Royce prévoit d'élaborer un réacteur prêt à être envoyé sur la Lune d'ici à 2029.



