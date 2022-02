Rolls-Royce : Livre trois MTU à deux hôpitaux au Pakistan

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir livré trois groupes électrogènes diesel mtu pour deux installations de l'Indus Hospital & Health Network (IHHN) à Karachi et Lahore, au Pakistan, afin de fournir une alimentation de secours d'urgence en cas de coupure de courant.



L'IHHN est un réseau de soins de santé à but non lucratif qui s'appuie sur les dons et les subventions du public et des entreprises pour fournir des soins de santé gratuits et de qualité à des millions de patients.



Rolls-Royce indique avoir fourni les groupes électrogènes à prix coûtant à IHHN.





