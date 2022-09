Rolls-Royce : Livre le 1 000e moteur à Gulfstream

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a livré le 1 000e moteur BR725 à son client Gulfstream Aerospace Corp. Ce moteur, qui a été développé et assemblé au siège de l'aviation d'affaires de la société à Dahlewitz, en Allemagne, a été expédié à Gulfstream à Savannah, en Géorgie, aux États-Unis.



Le moteur BR725 équipe exclusivement les avions d'affaires à très long rayon d'action Gulfstream G650 et Gulfstream G650ER, qui connaissent un grand succès.



La famille d'avions G650 équipés de moteurs BR725 détient plus de 120 records mondiaux de vitesse, dont celui du vol le plus lointain et le plus rapide de l'histoire de l'aviation d'affaires.



Le Dr Dirk Geisinger, directeur de l'aviation d'affaires, Rolls-Royce, a souligné : ' Notre partenariat avec Gulfstream, qui a débuté il y a quelque 60 ans, est une véritable réussite et il se poursuivra à l'avenir avec le Pearl 700, qui équipe le Gulfstream G700 et le Gulfstream G800. '



