Rolls Royce : Les moteurs mtu approuvés pour les biocarburants

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que ses moteurs mtu séries 1000, 1100, 1300, 1500 et 4000 sont désormais approuvés pour fonctionner avec des carburants durables, ce qui constitue 'une étape importante vers un avenir plus respectueux du climat dans les équipements de construction, les applications industrielles, l'agriculture et l'exploitation minière', indique Rolls-Royce.



Les carburants synthétiques durables comprennent le BtL (Biomass to Liquid), le HVO (Hydrotreatment Vegetable Oil) et le PtL (Power to Liquid) comme le e-diesel.



Rolls-Royce fait savoir qu'aucune adaptation des moteurs n'est nécessaire pour passer du carburant diesel conventionnel fabriqué à partir de pétrole fossile aux carburants synthétiques de la norme EN15940.



Rolls-Royce compte réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses moteurs mtu de 35% d'ici 2030 grâce à ces nouveaux carburants, par rapport à 2019.



