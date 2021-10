Rolls-Royce : Les moteurs bientôt compatibles à 100% au SAF

(CercleFinance.com) - À quelques semaines de la COP26, Rolls-Royce, Airbus et Shell appellent à davantage d'ambition et de collaboration dans le secteur de l'aviation et avec les gouvernements afin de faciliter la transition de l'aviation long-courrier vers le ' zéro net '.



Les objectifs ' Race to Zero ' fixés par l'ONU visent à atteindre un minimum de 10 % d'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) d'ici 2030, puis 100% pour 2050. Les trois industriels plaident pour accélérer ce calendrier.



Dans ce cadre, Rolls-Royce annonce aujourd'hui que d'ici 2023, tous ses moteurs 'Trent', utilisés sur une gamme d'avions long-courriers, auront été certifiés compatibles avec un carburant 100 % SAF.



Airbus souligne que tous ses appareils sont actuellement certifiés pour fonctionner avec un mélange à 50-50 entre SAF et kérosène. L'avionneur compte obtenir la certification pour une utilisation à 100% de SAF d'ici la fin de la décennie.



Enfin, Shell s'engage à produire annuellement 2 millions de tonnes de SAF à lui seul à compter de 2025, soit plus de 10 fois la quantité totale de SAF produite aujourd'hui dans le monde.





