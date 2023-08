Rolls-Royce : Le titre monte, AlphaValue plus optimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Rolls-Royce signe mercredi l'une des plus fortes hausses du FTSE 100 à la faveur d'un relèvement de recommandation d'AlphaValue, qui se dit plus optimiste sur le groupe après l'arrivée d'un nouveau directeur général.



A 12h45 (heure de Londres), le titre du motoriste gagne 1,5% alors que l'indice FTSE avance au même moment de 0,4%, ce qui porte à près de 135% ses gains depuis le 1er janvier.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'AlphaValue se disent rassurés par la prise de fonction, au début de l'année, de Tufan Erginbilgic, qui laisse espérer selon eux la perspective d'une prochaine réorganisation des activités.



Ils saluent par ailleurs les solides résultats semestriels récemment dévoilés par l'équipementier aéronautique, ressortis à la fois au-dessus de ses estimations et des prévisions du marché.



'Nous pensons que ces performances sont pérennes en raison de la reprise du marché des gros moteurs (revenu à environ 90% de ses niveaux de 2019), de l'amélioration des termes des contrats (du fait de l'inflation et de l'indexation) et une meilleure maîtrise des coûts dans toutes les lignes de métier', ajoutent-ils.



L'intermédiaire affiche désormais une recommandation 'accumuler' sur le titre, contre 'alléger' jusqu'à présent, avec un objectif de cours laissé inchangé à 244 pence.



