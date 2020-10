Rolls-Royce : Le programme CorporateCare plébiscité

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature du 500e contrat de service ' CorporateCare Enhanced ' depuis le lancement du programme il y a moins de deux ans.



CorporateCare Enhanced propose une large gamme de services supplémentaires pour les moteurs AE 3007 et Tay et couvre également la maintenance de l'ensemble du groupe motopropulseur des moteurs Pearl 15, Pearl 700, BR710 et BR725.



'Depuis que nous avons lancé CorporateCare Enhanced en 2018, nous avons constaté une très forte demande de la part des clients, qui voient clairement la valeur de ce programme. Nous l'avons développé avec cette mentalité : 'si nous le fournissons, nous le couvrons', et nos clients apprécient cela', confie Andy Robinson, premier vice-président Clients & Services chez Rolls-Royce Business Aviation.



A ce jour, plus de 2 000 appareils sont couverts par CorporateCare et plus de 70% des nouveaux avions de livraison Rolls-Royce sont inscrits au programme, indique le constructeur.





