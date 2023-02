Rolls-Royce : Le DG affiche son optimisme, le titre s'envole

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce brille en Bourse de Londres ce jeudi alors que son nouveau directeur général a fait part de son optimisme à l'occasion de sa toute première publication de résultats aux manettes du motoriste britannique.



Le titre, qui avait déjà bondi de 38% depuis octobre dernier au cours de clôture d'hier soir, prend encore 23,6% aujourd'hui, signant de loin la plus forte hausse de l'indice FTSE 100.



Sur l'exercice écoulé, l'équipementier aéronautique a dégagé un résultat opérationnel courant de 652 millions de livres sterling, contre 414 millions en 2021.



Son chiffre d'affaires a augmenté à quelque 12,7 milliards de livres, contre 10,9 milliards un an plus tôt.



Cité dans un communiqué, Tufan Erginbilgic, le nouveau directeur général du groupe, se félicite de l'amélioration des performances de la société, tout en estimant qu'elle aurait pu faire encore mieux.



'Notre plan de transformation va permettre d'accentuer nos efficacités et nos résultats commerciaux, tout en entraînant une réduction de notre fonds de roulement', a-t-il expliqué.



Pour 2023, Rolls dit prévoir un résultat net courant entre 800 millions et un milliard de livres, pour un flux de trésorerie disponible de 600 à 800 millions.



A titre de comparaison, les analystes visaient en moyenne 750 et 520 millions de livres.



Tufan Erginbilgic - qui assure que le projet de transformation va être rapidement déployé - a également promis de lancer un processus de revue stratégique visant à définir les axes prioritaires d'investissement, et dont les résultats seront connus dans le second semestre de l'année.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS estiment que 'la stratégie du nouveau DG est conforme à ce que les investisseurs espéraient'.



