Rolls Royce : Le consortium Eurojet s'engage avec la NETMA

(CercleFinance.com) - Eurojet, le consortium responsable du moteur EJ200 installé dans l'Eurofighter Typhoon, a signé aujourd'hui un contrat avec la NETMA - l'Agence de l'OTAN assurant la gestion des Eurofighter & Tornado - afin de fournir 56 nouveaux moteurs EJ200 à l'armée de l'air allemande.



La production des modules moteurs sera réalisée localement par les quatre sociétés partenaires et membres du consortium Eurojet, à savoir Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP et Avio Aero.



L'assemblage final des moteurs aura lieu chez MTU Aero Engines tandis que les livraisons au client allemand devraient débuter en 2023.



