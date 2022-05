Rolls-Royce : Lancement d'une 'Nuclear Skills Academy'

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce Submarines annonce le lancement d'une nouvelle Nuclear Skills Academy dédiée à la formation nucléaire dans la ville de Derby (East Midlands), au Royaume-Uni.



Rolls-Royce Submarines s'est engagé à créer 200 nouveaux apprentissages chaque année pendant au moins les dix prochaines années dans l'idée de renforcer la capacité nucléaire au Royaume-Uni et de créer un pipeline pour nourrir les talents dès le début de leur carrière.



Basée à Derby, la nouvelle Nuclear Skills Academy sera soutenue par des experts de l'industrie et de l'éducation, notamment le Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre, le National College for Nuclear, l'Université de Derby et le Derby City Council.



'Cela garantit que les nouveaux apprentis auront accès aux meilleurs cours et mentors tout au long de leur apprentissage', assure Rolls-Royce.



'Le Royaume-Uni se lance dans une renaissance nucléaire et nous sommes déterminés à faire des East Midlands le foyer de l'expertise nucléaire pour les décennies à venir', a déclaré Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines.



