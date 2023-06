Rolls-Royce : Kuwait Airlines signe un contrat TotalCare

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce fait savoir que la compagnie Kuwait Airways a adopté l'accord de maintenance TotalCare, déléguant ainsi au motoriste britannique l'entretient et la maintenance des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 qui équipent les Airbis A330neo de sa flotte.



Le contrat TotalCare est conçu pour offrir une certitude opérationnelle aux clients en transférant le temps et les coûts de la maintenance à Rolls-Royce, offrant ainsi à la compagnie aérienne une prévisibilité accrue et des coûts d'entretien déjà connus.



Rolls-Royce précise que son offre TotalCare s'appuie sur les données fournies par son système de surveillance de pointe de l'état du moteur de Rolls-Royce.



