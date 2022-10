Rolls-Royce : Investit dans son site naval de Pascagoula

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a réalisé un investissement majeur sur son site de Pascagoula, dans le Mississippi, qui lui permettra d'accroître ses capacités et son soutien aux programmes de la marine américaine.



Une nouvelle installation de 2400m², avec des équipements de fonderie et d'usinage fournis par une subvention du ministère de la Défense des États-Unis, augmentera la capacité de l'entreprise à fabriquer des hélices et des composants de propulseurs pour les plateformes navales.



Dan Rediger, chef des opérations navales de Rolls-Royce - Défense, a déclaré : 'Nous restons déterminés à soutenir les besoins croissants de la marine américaine avec des produits et des services de classe mondiale, fabriqués en Amérique.'



Certains des premiers travaux qui seront livrés par la nouvelle installation seront des hélices à pas fixe pour le programme de frégates à missiles guidés de la classe Constellation (FFG-62) de la marine américaine.



L'année dernière, Rolls-Royce a conclu un accord avec Fincantieri Marinette Marine pour concevoir et fabriquer jusqu'à 40 hélices pour ce programme.



