Rolls-Royce : Investit dans la startup Kowry Energy

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce investir dans la start-up berlinoise Kowry Energy, un fournisseur de systèmes énergétiques durables et décentralisés.



Kowry soutient l'expansion durable des infrastructures énergétiques en Afrique subsaharienne en combinant des sources d'énergie renouvelables telles que les systèmes photovoltaïques et de stockage par batterie.



'En tant qu'investisseur et partenaire industriel, Rolls-Royce offre à Kowry Energy un positionnement fort sur le marché. La start-up peut compter sur notre soutien et notre savoir-faire dans la mise en oeuvre de ses projets', assure la directrice financière de Rolls-Royce Power Systems, Louise Öfverström.



En coopération avec des fournisseurs d'électricité et des opérateurs locaux indépendants, Kowry Energy fournira des solutions énergétiques utilisant des systèmes photovoltaïques et des batteries de stockage pour une demande allant jusqu'à 1 MW.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.