Rolls-Royce : Investit 14 millions de dollars aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé un investissement de 13,9 millions de dollars sur son site de production d'énergie MTU à Mankato (Minnesota).



Le projet est le résultat de la croissance du marché : l'année 2019 a été une année record pour l'usine de Mankato, nécessitant une modernisation des installations et des équipements.



L'investissement global du projet comprend aussi l'ajout d'un nouveau bâtiment de R&D, des cellules de test de production améliorées et la rénovation de la zone d'administration du front office de l'installation.



'Cet investissement dans notre usine de Mankato nous aidera à répondre à la croissance la demande d'énergie dans les Amériques avec des produits fabriqués localement ', a déclaré Andreas Schell, directeur général de Rolls-Royce Power Systems.





