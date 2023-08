Rolls-Royce : Hausse de 31% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce publie un CA courant de 6950 M£ au titre du 1er semestre, en hausse de 31% par rapport à la même période un an plus tôt (5308 M£).



Le bénéfice d'exploitation sous-jacent ressort à 673 M£, contre 125 M£ un an plus tôt à la même période. Rolls-Royce publie un bénéfice courant avant impôts de 524 M£, loin de la perte de 111 M£ du 1er semestre 2022, laissant apparaître un BPA courant de 4,9£ sur le semestre contre -2,24£ douze mois plus tôt.



Rolls-Royce met notamment en avant la hausse de la marge opérationnelle sous-jacente du groupe qui s'est établie à 9,7% contre 2,4% à la période précédente.



Comme indiqué fin juillet, le motoriste britannique vise désormais un résultat d'exploitation courant compris entre 1,2 et 1,4 Md£, contre entre 0,8 et 1 Md£ dans le précédente estimation.



