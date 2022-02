Rolls-Royce : Fournit ses nouveaux mtu à Wesport Yachts

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce livrer pour la 1ère fois la nouvelle génération de moteurs mtu série 2000 aux Etats-Unis afin d'équiper un yacht Westport 125 de 38 mètres qui sera construit dans le pays.



Le motoriste britannique va fournir deux moteurs 16V 2000 M97L de 1939 KW (2600 ch) chacun ainsi qu'une solution d'automatisation mtu NautIQ Blue Vision NG pour la surveillance et le contrôle du système de propulsion du yacht.



'Nous sommes fiers d'avoir les moteurs mtu marins les plus propres de Rolls-Royce pour notre tout nouveau yacht à moteur. Ils garantiront une puissance, une fiabilité et une tranquillité d'esprit maximales à nos clients qui pourront se concentrer sur leurs aventures nautiques', a commenté Daryl Wakefield, président de Westport Yachts.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.