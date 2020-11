Rolls-Royce : Fournit deux moteurs 12 cylindres à un navire

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce indique avoir fourni deux moteurs 12 cylindres MTU d'une puissance de 3680 kilowatts afin d'alimenter le 'Peter Wessels', un remorqueur d'assistance et de sauvetage de 28m de long, attaché au port d'Emden, en Allemagne.



L'opérateur, Emdener Schlepp-Betriebe GmbH (ESB), a acheté le navire à la compagnie maritime hambourgeoise 'Neue Schleppdampfschiffsreederei Louis Meyer GmbH & Co. KG' et l'a récemment mis en service.



Rolls-Royce dispose d'un contrat de maintenance de dix ans portant sur les deux moteurs MTU.



