Rolls-Royce : Encourage la durabilité des superyachts

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce renforce sa stratégie de durabilité en établissant un partenariat avec la Water Revolution Foundation (WRF), dont la mission est de promouvoir la durabilité par le biais de collaborations avec l'industrie des superyachts.



L'unité commerciale Rolls-Royce Power Systems, avec sa marque de produits et de solutions mtu, est le premier fabricant de systèmes de propulsion à soutenir la Water Revolution Foundation en s'engageant à son plus haut niveau en tant que partenaire d'ancrage.



' Ce partenariat constitue une excellente plateforme pour rassembler les acteurs du secteur afin de façonner un avenir commun dans le domaine de la plaisance et des normes durables, et de le faire avec une plus grande transparence ', a déclaré le Dr Daniel Chatterjee, directeur du développement durable, de la gestion des technologies et des affaires réglementaires, Rolls-Royce Power Systems.



Les partenaires d'ancrage de la WRF comprennent déjà, entre autres, de grands fabricants de yachts comme Abeking & Rasmussen, Benetti, Damen Yachting, Feadship, Heesen, Lürssen, Oceanco et Sanlorenzo, ainsi que des fournisseurs de matériaux comme Akzo Nobel.



