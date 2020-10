Rolls-Royce : Émission de 2 milliards de livres d'obligations

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce cherche à lever 2 milliards de livres sterling en émettant des obligations garanties par la société dans trois devises différentes.



Le contructeur britannique va ainsi émettre pour 1 milliard de dollars d'obligations à 5,75% échéant en 2027, 750 millions d'euros à 4,625% échéant en 2026 et 545 millions de GBP à 5,75% échéant en 2027.



Cette émission obligataire s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste de recapitalisation de 5 milliards de livres destiné ' à accroître la résilience, renforcer le bilan et soutenir la stratégie à long-terme ', fait savoir Rolls-Royce.



L'offre d'obligations s'achèvera le 21 octobre 2020.





