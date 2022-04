Rolls-Royce : Élargit sa gamme de MTU NautIQ

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce élargit sa gamme de systèmes d'automatisation de navires mtu NautIQ avec trois nouveaux produits : mtu NautIQ CoPilot (un système d'assistance au pilotage intelligent), mtu NautIQ CoOperate (un système de commande de navigation) et mtu NautIQ CoDirect (un système de barre à distance sans fil), qui offrent chacun différents niveaux d'assistance intelligente à l'équipage, de contrôle autonome et de capacités de commande à distance.



Rolls-Royce précise que le développement continu de la gamme de produits NautIQ est au coeur de sa stratégie visant à être un leader de l'innovation dans le secteur maritime et à fournir aux clients des solutions complètes de propulsion et de contrôle, du 'pont à l'hélice'.



