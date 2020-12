Rolls-Royce : Dresse le bilan de ses activités

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que ses plans de restructuration sont 'en bonne voie pour réaliser 1,3 milliard de livres sterling d'économies d'ici 2022'. Le constructeur confirme par ailleurs avoir réalisé dès cette année au moins 1 milliard de livres sterling de réduction des coûts de trésorerie.



Les marchés finaux de Power Systems voient quelques premiers signes d'amélioration tandis que le segment Defence 'reste résilient avec une forte couverture des commandes pour 2021'.



Rolls-Royce rappelle avoir levé quelque 5 milliards de livres sterling en novembre afin 'd'accroître sa résilience, renforcer le bilan et soutenir sa stratégie à long terme'.



L'objectif du britannique reste donc inchangé: il prévoit de renouer avec un FCF positif au cours du second semestre 2021 et vise un flux de trésorerie disponible d'au moins 750 millions de livres sterling (hors cessions) dès 2022 et au moins 2 milliards de livres provenant des produits de cession.



' Les perspectives demeurent difficiles et le rythme et le moment de la reprise sont incertains. Cependant, nos actions nous ont donné une base solide pour offrir de meilleurs rendements à mesure que nos marchés finaux s'améliorent et nous continuons à soutenir notre ambition de fournir une énergie plus durable pour soutenir la création d'une économie nette zéro carbone', a commenté Warren East, le directeur général.



