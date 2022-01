Rolls-Royce : Distingué par Human Rights Campaign Foundation

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce North America (RRNA) annonce avoir été reconnu par la Human Rights Campaign Foundation avec un score parfait au Corporate Equality Index (CEI) 2022, dans le cadre d'un rapport sur les politiques et pratiques d'entreprise liées à l'égalité des personnes LGBTQ+ sur le lieu de travail.



C'est la cinquième année consécutive que RRNA obtient un score parfait, ainsi que la distinction de meilleur lieu de travail pour l'égalité LGBTQ+, souligne la société.



'Nous sommes fiers de continuer à collaborer avec la Human Rights Campaign Foundation pour défendre l'inclusion et l'égalité pour la communauté LGBTQ +', a déclaré Summer Smith, DRH chez RRNA. ' Rolls-Royce est fermement attaché à une culture qui valorise et respecte tout le monde', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.