Rolls-Royce : DHL signe un contrat TotalCare pour ses A330

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui que DHL a signé un contrat TotalCare portant sur les moteurs Trent 700 qui équipent actuellement les huit avions cargo Airbus A330 de la société de logistique opérationnelle mondiale.



L'accord couvrira également tous les moteurs Trent 700 qui viendront s'ajouter à la flotte DHL à l'avenir, précise Rolls-Royce.



L'offre TotalCare repose sur des analyses avancées qui permettent à Rolls-Royce permet de planifier de manière proactive les activités de maintenance et de réparation, de manière à minimiser les perturbations.



Par ailleurs, cet accord garantira à DHL un coût d'exploitation et de maintenance 'sécurisé' grâce à un mécanisme de paiement par heure de vol réalisée, précise Rolls-Royce.



