Rolls-Royce : Développer les technologies aérospatiales

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé conduire un nouveau projet visant à développer les futures technologies aérospatiales, avec le soutien du programme ATI (Institut de la technologie aérospatiale).

Les ingénieurs travailleront sur une vingtaine de technologies. Parmi elles, le développement de 'robots serpent' conçus pour se déplacer à l'intérieur des moteurs à réaction et accéder à des pièces complexes, permettant ainsi des réparations qui ne sont pas possibles avec les outils actuels.



Au programme, également, le développement de nombreux capteurs et outils de maintenance automatisés qui permettront de mieux identifier et cibler les réparations à effectuer.



Le programme prévoit aussi de limiter la production de CO2 grâce à l'emploi de matériaux de nouvelle génération qui réduiront l'émission de déchets.



