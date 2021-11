Rolls-Royce : Coopération avec un chantier naval chinois

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir signé 'un accord de coopération stratégique' avec le chantier naval de Zhenjiang (Chine) afin de développer conjointement des activités commerciales maritimes.



En s'appuyant sur les moteurs marins à grande vitesse développés par l'unité commerciale Rolls-Royce Power Systems et sur les capacités de construction navale du chantier naval de Zhenjiang, les deux parties comptent renforcer leur compétitivité sur le marché de la marine commerciale.



L'objectif initial de l'accord est de promouvoir conjointement le développement de remorqueurs équipés de moteurs à grande vitesse mtu en Chine.



'Nous avons besoin de partenaires solides et de confiance tels que le chantier naval de Zhenjiang pour réussir en Chine, l'un des marchés les plus importants pour nous', assure Eugenia Valente, présidente de Rolls-Royce Solutions Greater China.





