Rolls-Royce : Contrat de 5 ans avec la Royal Navy britannique

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que sa division 'Power Systems' a signé un contrat avec le ministère britannique de la Défense prévoyant que Rolls-Royce fournisse à la Royal Navy un service d'assistance et de maintenance préventive et corrective des 90 moteurs mtu de sa flotte au cours des cinq prochaines années.



Il s'agit du premier contrat de ce genre pour Power Systems, précise la firme britannique, qui indique qu'il existe aussi une option de prolongation pour deux années supplémentaires.



Le contrat porte sur les mtu des séries 183, 396 et 4000 installés ou à installer sur une large gamme de navires de surface et de sous-marins, notamment les destroyers de classe Daring (type 45), les frégates de classe Duke (type 23) et de classe City (type 26), les chasseurs de mines de la classe Hunt et les sous-marins de la classe Astute.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.