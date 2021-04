Rolls-Royce : Conçoit 40 hélices de frégates pour l'US Navy

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir conclu un accord avec Fincantieri Marinette Marine pour concevoir et fabriquer jusqu'à 40 hélices à pas fixe dans le cadre du programme de frégates lanceuses de missiles guidés de classe Constellation (FFG-62) de la marine américaine.



Fincantieri a obtenu le contrat de construction navale du département américain de la Défense (DoD) en avril 2020, pour concevoir et construire la première frégate de classe FFG-62. Le programme de référence porte sur un total de 20 navires, le premier devant être livré à la marine américaine en 2026.



Les hélices seront fabriquées dans la fonderie de Rolls-Royce récemment modernisée à Pascagoula (Mississippi). Le premier ensemble d'hélices (deux par navire) devrait être livré à Fincantieri en 2023.



95% de la flotte de surface commandée par la marine américaine est équipée d'hélices Rolls-Royce, précise la firme britannique.





