Rolls-Royce : Collaboration technologique avec Sea Machines

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce une nouvelle collaboration avec Sea Machines Robotics - un développeur de systèmes de commande à distance et de contrôle autonome des navires.



En combinant les solutions de propulsion et d'automatisation de Rolls-Royce et les produits de contrôle des navires de Sea Machines, les deux partenaires comptent offrir des avantages significatifs à leurs clients en matière d'exploitation des navires, de sécurité, d'efficacité et d'impact environnemental.



Dans le cadre de l'accord, Rolls-Royce Power Systems recevra les droits de vente et de service pour les produits Sea Machines existants et futurs.





