Rolls-Royce : Collaboration stratégique avec cellcentric

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir franchi une nouvelle étape de collaboration stratégique avec cellcentric -une coentreprise créée par Daimler Truck AG et Volvo Group AB- autour de modules de piles à combustible à hydrogène.



Par le biais de sa business unit Power Systems, Rolls-Royce va développer des solutions complètes de mtu à piles à combustible basées sur les modules de piles à combustible de cellcentric qui n'émettent rien d'autre que de la vapeur d'eau.



Chaque module fournira à l'avenir une puissance nette d'environ 150 kW - suffisante pour alimenter environ 10 maisons ou 50 machines à laver - indique Rolls Royce. L'idée est de permettre aux centres de données énergivores de réduire considérablement leur empreinte CO2 en leur permettant de renoncer à l'utilisation d'électricité produite à partir de combustibles fossiles.



Par ailleurs, Daimler Truck et Volvo pourraient intégrer ces modules de piles à combustible sur leurs modèles utilitaires dès le second semestre.



