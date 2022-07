Rolls-Royce : Collaboration avec la DSTA à Singapour

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature d'un accord de collaboration avec la Defence Science and Technology Agency (DSTA) de Singapour afin de travailler conjointement au développement de solutions durables et de technologies numériques.



Le protocole d'accord a été signé au salon aéronautique international de Farnborough (Royaume-Uni) et permettra à chacune des parties de travailler sur les technologies numériques telles que l'analyse de données, la maintenance prédictive dans le domaine de la défense et l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF).



Rolls-Royce entretient une relation de longue date avec la DSTA et les forces armées de la République de Singapour, les fournissant en équipements depuis plus de 50 ans.

La société britannique précise d'ailleurs que l'armée de l'air de la République de Singapour (RSAF) fait partie de ses 'importants clients'.



