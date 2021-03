Rolls-Royce : Bien orienté après ses résultats 2020

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce gagne 1% à Londres après la publication par le motoriste de ses résultats annuels, d'où ressort une perte sous-jacente de 66,8 pence par action, inférieure toutefois à ce que craignaient en moyenne les analystes.



Toujours en données sous-jacentes, le groupe britannique a essuyé une perte opérationnelle de 1,97 milliard de livres, à comparer à un profit de 808 millions en 2019, pour des revenus en contraction de près de 24% à environ 11,8 milliards.



Affichant un free cash-flow négatif de 4,18 milliards sur l'année écoulée, Rolls-Royce vise un retour en terrain positif au cours du second semestre 2021 et au moins à 750 millions dès 2022, avec le soutien de son programme de restructuration.



