Rolls-Royce : Annonce un changement de présidence

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la nomination d'Anita Frew en tant que directrice non-exécutive et présidente désignée.



Anita Frew rejoindra le Conseil à compter du 1er juillet 2021 et succédera à Sir Ian Davis en tant que Présidente à compter du 1er octobre 2021. Sir Ian Davis se retirera du Conseil le 30 septembre 2021, après près de neuf ans en tant que Président.



En rejoignant le conseil d'administration, Anita sera nommée au comité des nominations et de la gouvernance et succédera à Sir Ian en tant que président de ce comité le 1er octobre 2021.



Anita Frew est actuellement présidente de Croda plc, le groupe scientifique, technologique et chimique et administratrice non exécutive de BHP Group, une société mondiale de ressources.



Rolls-Royce annonce également aujourd'hui la nomination de Mike Manley en tant qu'administrateur non exécutif. Ce dernier rejoindra le Conseil à compter du 1er juillet et deviendra membre du Comité des nominations et de la gouvernance et du Comité des sciences et technologies.



Mike Manley est actuellement membre de l'équipe de direction et responsable des Amériques chez Stellantis N.V.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.