(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce l'acquisition de Servowatch Systems, un fournisseur de solutions intégrées d'automatisation destinées aux navires commerciaux et aux grands yachts.



Basée Heybridge (Royaume-Uni), la société Servowatch élargira considérablement la division d'automatisation de Rolls-Royce.



Ainsi, 'Servowatch est complètement complémentaire de ce que nous faisons dans l'automatisation marine', a déclaré Kevin Daffey, directeur des systèmes marins et de l'automatisation de l'unité commerciale Power Systems de Rolls-Royce.



Pour Andreas Schell, directeur général de Rolls-Royce Power Systems, il s'agira 'du complément idéal pour continuer à offrir des solutions de système complet sophistiquées pour les systèmes de propulsion marine et l'ensemble du secteur de l'automatisation des navires',



Les conditions commerciales de l'accord ne sont pas divulguées.



