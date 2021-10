Rolls-Royce : Air Belgium signe un contrat TotalCare

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce qu'Air Belgium a signé un contrat TotalCare portant sur la planification, la maintenance prédictive, la réparation et la révision des moteurs Trent 7000 qui équipent les deux nouveaux Airbus A330neo de la compagnie aérienne.



' C'est formidable qu'Air Belgium devienne le dernier membre de notre famille d'opérateurs Trent à adopter TotalCare. Nous sommes impatients de les accompagner avec une entrée en service en douceur et pour les années à venir', a commenté John Kelly, Senior Vice President - Customers de Rolls-Royce.



