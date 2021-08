Rolls Royce : Achève la modernisation du site d'Indianapolis

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce North America a annoncé avoir achevé un important programme de modernisation de ses installations à Indianapolis (USA), ouvrant ainsi la voie à une croissance future tout en sécurisant l'empreinte environnementale de l'entreprise.



Lancé en 2015, ce programme de modernisation du Rolls-Royce Indianapolis Operations Center a nécessité quelque 600 millions de dollars d'investissements.



L'objectif était de transformer les bâtiments de fabrication vieillissants de la Seconde Guerre mondiale en capacités de fabrication les plus modernes et les plus avancées du monde, alors que la concurrence est de plus en plus forte sur le marché des solutions de propulsion et d'alimentation.



Les nouvelles installations vont aussi 'considérablement améliorer l'efficacité énergétique' du constructeur et contribuer à ses objectifs de réduction des émissions polluantes.





