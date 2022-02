Rolls-Royce : Accord de recherche avec Embraer et Widerøe

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un accord avec Embraer, constructeur aéronautique brésilien et Widerøe, compagnie aérienne norvégienne, dans le but de développer des technologies innovantes pour des avions régionaux durables.



L'étude de coopération de 12 mois couvrira un large éventail d'applications comme les avions entièrement électriques, à pile à combustible à hydrogène ou à turbine à gaz à hydrogène.



'L'objectif de notre collaboration est de créer de nouvelles solutions de vol qui desservent des segments de marché élargis de manière durable', explique Arjan Meijer, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation.



'Il s'agit d'un projet passionnant qui façonnera notre réflexion sur les solutions pour un fonctionnement régional net zéro. En tant que pionniers de l'énergie, c'est le genre de défi d'ingénierie que nous adorons', ajoute Chris Cholerton, président de pôle Civil Aerospace chez Rolls-Royce.





