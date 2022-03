Rolls-Royce : Accord de fourniture de SAF avec Air bp

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature d'un accord avec Air bp afin de réduire les émissions de carbone lors des tests de moteurs sur les sites de Derby et Bristol, au Royaume-Uni et de Dahlewitz, en Allemagne.



L'accord prévoit en effet que le carburant d'aviation fourni à Rolls-Royce pour les essais des moteurs contienne 10% de carburant d'aviation durable (SAF).



Le SAF est dérivé principalement de matières premières durables à base de déchets telles que les huiles de cuisson usagées et sera mélangé avec du carburéacteur d'aviation traditionnel par Air bp.



Les livraisons débuteront cet été et porteront sur un total d'environ trois millions de litres par an.



