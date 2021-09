Rolls-Royce : Accord avec HAL pour les moteurs Adour en Inde

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir signé un accord avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) portant sur des pièces de moteur 'Make in India' destinées aux moteurs Adour, afin de soutenir la clientèle internationale de Rolls-Royce dans le domaine de la défense.



Ce partenariat va permettre à Rolls-Royce de renforcer l'écosystème des moteurs Adour en Inde en s'appuyant sur les capacités existantes de HAL pour fabriquer et soutenir les moteurs Adour pour les clients indiens sur plusieurs décennies.



' Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec HAL et de soutenir l'entretien à long terme de nos moteurs Adour pour les clients indiens et mondiaux', a commenté Alex Zino, vice-président exécutif en charge du développement commercial et des programmes futurs (défense) chez Rolls-Royce.



